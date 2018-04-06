Medel'in müthiş değişimi!
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, Twitter'dan yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.
Beşiktaş'ta son dönemde ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan Garry Medel, yaşadığı değişimi hayranlarıyla paylaştı.
Twitter hesabından iki ayrı fotoğrafını yan yana koyarak paylaşım yapan Medel, kilolu ve zayıflamış halini gözler önüne sererek şu mesajı yayımladı:
"Kendimi geliştirmeye karar verdim ve bunun için çok çalıştım. Hiç olmadığı kadar kendimi adadım ve işte sonucu… Eğer ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz. Hepinizi sağlıklı bir yaşama ve spr yapmaya davet ediyorum. Haydi, bu mümkün!" Siyah Beyazlı yıldızın yaptığı bu paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
Siyah-beyazlı yıldızın yaptığı bu paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:58
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Demba Ba'yı istiyorum
Toplam 16
Yorum
UĞUR GÜNYÜZ Eğer verdiğiniz örnek kötü bir davranış ise, BJK farklı olmalıydı.. Artık emenike örneği düşmüştür..
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Demba Ba'yı istiyorum
Toplam 16
Yorum
burak fikret orman tam bir orman kaçkınısın ne dediğini bilmiyon
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Kafada bitirdi
Toplam 7
Yorum
fatih aykut kocaman klasiği işte en iyi adamları bitirmek
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