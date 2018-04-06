Medel'in müthiş değişimi! – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    'in müthiş değişimi!

    Medel'in müthiş değişimi!

    'ın Şilili yıldızı Gary , 'dan yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

    'ta son dönemde ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan Garry , yaşadığı değişimi hayranlarıyla paylaştı.

    hesabından iki ayrı fotoğrafını yan yana koyarak paylaşım yapan Medel, kilolu ve zayıflamış halini gözler önüne sererek şu mesajı yayımladı:

    "Kendimi geliştirmeye karar verdim ve bunun için çok çalıştım. Hiç olmadığı kadar kendimi adadım ve işte sonucu… Eğer ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz. Hepinizi sağlıklı bir yaşama ve spr yapmaya davet ediyorum. Haydi, bu mümkün!" Siyah Beyazlı yıldızın yaptığı bu paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Siyah-beyazlı yıldızın yaptığı bu paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:58
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