Lens tartışılmaz – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    tartışılmaz

    Lens tartışılmaz

    Siyah-beyazlıların en çok tartışılan isimlerinden için Başkan , “Üzerine yorum yapılacak oyuncu değil, kapasitesi ve kalitesi belli” diye konuştu

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman beklenen çıkışı bir türlü sergileyemeyen Lens'e bir kez daha sahip çıktı. Hollandalı oyuncunun kalitesinin tartışılmayacağını ifade eden Orman, "'e de söyledim, buradan da söyleyeyim. Kendisini transfer ederken de aynı fikirdeydim. Lens, üzerine yorum yapılacak, tartışılacak bir oyuncu değil. Kapasitesi ve kalitesi belli. Uzun seneler takımımıza katkıda bulunacağına eminim. Beşiktaş'ın çok kuvvetli bir kadrosu var ve adaptasyon süreci olabiliyor" ifadelerini kullandı.

    İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ
    kalan 7 haftanın uzun bir süreç olduğunu ifade eden Başkan Orman, "Maalesef Başakşehir maçında, bizde olan avantajlardan birisini kaybettik. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Eminim ki bu top Beşiktaş lehine dönecektir. Takımımız çok tecrübeli ve tecrübeli bir hocası var. 2 senedir de şampiyonluk stresi yaşayan bir takımız. Biz bu ipi göğüsleyeceğimize inanıyoruz" dedi.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:43
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