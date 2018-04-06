Lens tartışılmaz
Siyah-beyazlıların en çok tartışılan isimlerinden Lens için Başkan Fikret Orman, “Üzerine yorum yapılacak oyuncu değil, kapasitesi ve kalitesi belli” diye konuştu
İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ
Süper Ligde kalan 7 haftanın uzun bir süreç olduğunu ifade eden Başkan Orman, "Maalesef Başakşehir maçında, bizde olan avantajlardan birisini kaybettik. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Eminim ki bu top Beşiktaş lehine dönecektir. Takımımız çok tecrübeli ve tecrübeli bir hocası var. 2 senedir de şampiyonluk stresi yaşayan bir takımız. Biz bu ipi göğüsleyeceğimize inanıyoruz" dedi.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:43
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
Lens tartışılmaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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