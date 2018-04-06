Demba Ba'yı istiyorum – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
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    'yı istiyorum

    Demba Ba'yı istiyorum

    Başkan ’ın, yarınki maçı öncesinde yaptığı açıklama tartışma yarattı. “’nın seneye Beşiktaş’ta oynamasını istiyoruz. Çünkü o; Beşiktaş’ın bir evladı, biz öyle hissediyoruz. Kendisiyle henüz konuşmadık. Göztepe maçı öncesinde bunları konuşmak doğru değil, zamanı gelince konuşuruz”

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yarın oynanacak maçı öncesi çok tartışılacak bir açıklama yaptı. Başkan Orman, yeni sponsorla Vodafone Park'ta yapılan basın toplantısında, Göztepe'nin golcüsü Demba Ba hakkında konuştu. Sarı-kırmızılı ekibin formasını giyen 'nın çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen , "Geçen sene yaşadığı sakatlıklar, oynamaması için bir sebepti. Sözleşmesi bu sezon bitiyor ve ben de önümüzdeki sene Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum. Demba Ba'yla henüz konuşmadık. Bu maç öncesinde bunları konuşmak da doğru değil. Demba Ba, Beşiktaş'ın evladı. Biz de öyle hissediyoruz. Zamanı gelince konuşuruz" ifadelerini kullandı. Başkan Orman'ın, Göztepe maçından iki gün önce bu şekilde bir açıklamada bulunması, farklı yorumlara neden oldu.

    TALİSCA'YI İSTERSEK ALIRIZ
    Siyah-beyazlı ekibin başkanı Orman, Anderson Talisca'nın bonservisiyle ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı: Talisca için Benfica'yla görüşecek bir şey yok. Benfica'yla bir kontratımız var ve 31 Mayıs'a kadar bu kontratı kullanırsak, Benfica'lık bir durum yok. İşin oyuncu tarafı ve bizim takım planlamamız var!..
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:23
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