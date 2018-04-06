Demba Ba'yı istiyorum
Başkan Fikret Orman’ın, yarınki Göztepe maçı öncesinde yaptığı açıklama tartışma yarattı. “Demba Ba’nın seneye Beşiktaş’ta oynamasını istiyoruz. Çünkü o; Beşiktaş’ın bir evladı, biz öyle hissediyoruz. Kendisiyle henüz konuşmadık. Göztepe maçı öncesinde bunları konuşmak doğru değil, zamanı gelince konuşuruz”
TALİSCA'YI İSTERSEK ALIRIZ
Siyah-beyazlı ekibin başkanı Orman, Anderson Talisca'nın bonservisiyle ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı: Talisca için Benfica'yla görüşecek bir şey yok. Benfica'yla bir kontratımız var ve 31 Mayıs'a kadar bu kontratı kullanırsak, Benfica'lık bir durum yok. İşin oyuncu tarafı ve bizim takım planlamamız var!..
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:23
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
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