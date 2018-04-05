Kondisyon ve taktik çalıştılar – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Kondisyon ve taktik çalıştılar

    Kondisyon ve taktik çalıştılar
    CUMARTESİ günü 'yi konuk edecek olan , dün kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan ve 1.5 saat süren idman ısınma, istasyon çalışmaları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 yapılan çalışmalarla devam eden antrenmanda dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik çalışmasının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Kartallar bugün de saat 11.00'de basına kapalı olarak çalışacak.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:43
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