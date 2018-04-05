Çocuklara tam destek verelim – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Çocuklara tam destek verelim

    Çocuklara tam destek verelim
    Ofisini Ümraniye'ye taşıyan Başkan , yönetim kurulunda görev alan tüm çalışma arkadaşlarına, "Herkes elini taşın altına koysun. Uygun olan, her fırsatta Ümraniye'ye gelsin çocuklara destek olsun" mesajı verdi. Orman, boş zamanlarda da birlikte olduğu takıma "Yanınızdayım" mesajı veriyor.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:42
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