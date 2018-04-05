Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana izinli Fabricio Agosto Ramirez ile sakatlığı bulunan Vagner Love katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Gökhan Gönül ile kademeli olarak takıma katılması planlanan Gökhan Töre, takımdan ayrı koşu yaptı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmana istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, ikinci bölümde çeşitli oyunların yer aldığı uygulamalar gerçekleştirdi. Daha sonra 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışması yapan futbolcular, taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:50
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 13
Yorum
ense traşı seninki bu kadar tesis yaptın halada yapacam diyorsun eyvallah bunca zamandır tc yapmadan alt yapıdan kimi çıkardın kaça sattın ne kupa aldın
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Trabzonspor 17. başkanını seçecek
Toplam 1
Yorum
ahmet trabzonda bu şartlarda başkan adayı çıkması bile bir mucize. kimse 150 milyon euro borçlu bir kulüpte sorumluluk altına girmek istemez.
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 11
Yorum
AHMET BU SENE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON O-LA-MA-YA-CAK.
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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