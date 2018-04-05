Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    'ta maçı hazırlıkları sürdü

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> maçı hazırlıkları sürdü

    , 'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK 'ndeki antrenmana izinli Fabricio Agosto Ramirez ile sakatlığı bulunan Vagner Love katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan ile kademeli olarak takıma katılması planlanan , takımdan ayrı koşu yaptı.

    Teknik direktör yönetimindeki idmana istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, ikinci bölümde çeşitli oyunların yer aldığı uygulamalar gerçekleştirdi. Daha sonra 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışması yapan futbolcular, taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

    , maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:50
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