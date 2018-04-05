Beşiktaş'a sakatlık şoku! – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    'a sakatlık şoku!

    Beşiktaş'a sakatlık şoku!

    'ın golcüsü Vagner Love'ın lifi koptu. Brezilyalı futbolcu hafta sonu oynanacak maçında forma giyemeyecek.

    Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken maçı öncesi 3 orta oyuncusu cezalı olan siyah-beyazlılara bir kötü haber de Vagner Love'dan geldi. Başkanı Fikret Orman, "Vagner Love'ın lifi koptu, bu hafta Göztepe maçında oynayamayacak." dedi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:58
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