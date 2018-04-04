Oğuzhan Özyakup Ada yolcusu! İşte alacağı ücret
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Oğuzhan, 'e uçuyor! İşte teklif edilen ücret!

    Oğuzhan, <a href="/index/premier-lig?id=9c1bcfee-0562-443a-8745-190e259a48e0" class="" rel="tag">Premier Lig</a>'e uçuyor! İşte teklif edilen ücret!

    Avrupa devleri yakından takip ettiği Oğuzhan Özyakup için sezon sonu geliyor...

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:09
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