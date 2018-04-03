Yeni sezonda takım içinde büyük revizyona gitmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Rafinha'yı almak için harekete geçti.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 09:31
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Çalımbay Olcay'a katılmadı
Toplam 2
Yorum
Çepnioğlu olcay haklı ama bunu orda demesi yanlış. ey gidi rıza hoca bak kendi oyuncun seni eleştiriyor. demekki otoriten zayıf hatta yok..
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5 gollü mesaj: Ben de varım
Toplam 6
Yorum
GAME OVER heveslenmeyin artık fenerin işi bu saatten sonra bitmiştir 4. lük kesinleşti sadece :)))
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Beşiktaş'tan Rafinha hamlesi!
Toplam 3
Yorum
COME TO İÇİ GEÇENLER 32 yaşındaki oyuncuylamı revizyona gidip takımı gençleştireceksin başkan takım emekli şöhretler karması gibi oldu :)))
Beşiktaş'tan Rafinha hamlesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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