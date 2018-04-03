Gökhan Gönül'ün yerine Rafinha!
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    03 Nisan 2018, Salı
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    'tan hamlesi!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan <a href="/index/rafinha?id=9c9cffed-04c3-42c3-8531-1f736a8a0b0f" class="" rel="tag">Rafinha</a> hamlesi!

    Yeni sezonda takım içinde büyük revizyona gitmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Rafinha'yı almak için harekete geçti.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:31
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