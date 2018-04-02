Quaresma’nın yeri dolmuyor – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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HEPSİ
    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Quaresma’nın yeri dolmuyor

    Quaresma’nın yeri dolmuyor

    maçında organize atak yapmakta zorlanan , özellikle kenar ortalarında 'yı aradı.

    maçında organize atak yapmakta zorlanan , özellikle kenar ortalarında 'yı aradı. Portekizli yıldızın yerine görev alan Lens tek bir isabetli orta bile yapamadı. Quaresma ise oynadığı maçlarda ceza sahasına ortalama 10 orta yapıyordu. Maç başına isabetli orta oranı da en az 4'tü.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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