Negredo etkisizdi
Siyah-beyazlı ekibin İspanyol forveti Alvaro Negredo, Alanya maçında etkili olamadı.
Siyah-beyazlı ekibin İspanyol forveti Alvaro Negredo, Alanya maçında etkili olamadı. Başakşehir maçında elmaçcık kemiği kırıldığı için özel bir maskeyle sahaya çıkan Negredo, bekleneni veremedi. İspanyol oyuncu karşılaşmanın 63'üncü dakikasında yerine Hollandalı oyuncu Jeremain Lens'e bıraktı.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Gökdeniz'den üzen karar! Resmen açıkladı
Toplam 3
Yorum
aksu kıymetini bilmedi bu ülke..
-
G.Saray'da rota Veloso
Toplam 1
Yorum
İhsan gene fatih terim ve gene saçma sapan transferler.
-
Beşiktaş'ta 3 yıldız cezalı duruma düştü!
Toplam 3
Yorum
ff ne varki bunda derbiye sıfır girecekler ceza olarak kırmızı yemedıkleri sürece en kritik maçlara çıkabilirler,göztepe maçı alabılırde
Negredo etkisizdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.