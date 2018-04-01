Negredo etkisizdi – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    etkisizdi

    <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a> etkisizdi

    Siyah-beyazlı ekibin forveti Alvaro , Alanya maçında etkili olamadı.

    Siyah-beyazlı ekibin forveti Alvaro , Alanya maçında etkili olamadı. maçında elmaçcık kemiği kırıldığı için özel bir maskeyle sahaya çıkan , bekleneni veremedi. oyuncu karşılaşmanın 63'üncü dakikasında yerine Hollandalı oyuncu 'e bıraktı.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:01
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