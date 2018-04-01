İşte Tolgay'ın Avrupa'da desteklediği takım
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Beşiktaşlı miniklerin sorularını yanıtladı.
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, "Beşiktaş'ta oynamak bizi gururlandırıyor" dedi. Arslan, kulübün resmi dergisinin Nisan sayısına açıklamalarda bulundu.
Tolgay'ın açıklamaları şu şekilde:
"İyi bir orta saha oyuncusunun hem defansif hem ofansif yönlerinin gelişkin olması lazım. Takımın beyni orta saha oyuncusudur. Bu yüzden maçı iyi okuman gerekir. Bununla birlikte iyi bir orta saha futbolcusunun sahada önde ve geride mutlaka direkt etkisi olması gerekiyor, maça küsmemeli ve oyunu yönlendirmelisin.
Beşiktaş dışında yurt dışında Barselona'ya hayranım. Dünya futbolunda diğer takımları pek seyretmiyorum. Benim için iki takım var; biri Beşiktaş diğeri Barselona...
Beşiktaş'ta oynamak bizi gururlandırıyor. Diğer kulüplere nazaran biz birbirimize sahip çıkarız. Ayrıdır Beşiktaş, aile kulübüdür."
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:21
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Toplam 7
Yorum
pomak galatasaray destek görseydi 10 puan fark vardı,medel ve ouresmanın nasıl kollandığı ortada,ouresmaya çok daha önceleri cezalar verilmedi
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Ağaoğlu projelerini açıklıyor!
Toplam 2
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seda agaoglu ts yi ayaga kaldirir, ama ts önce oyun stilini degiscek,geri paslar delirtici,geri pas yapmican ögren sunu
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Toplam 1
Yorum
UĞUR HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMEZ
İşte Tolgay'ın Avrupa'da desteklediği takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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