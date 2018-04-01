İşte Tolgay'ın Avrupa'da desteklediği takım – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    İşte Tolgay'ın Avrupa'da desteklediği takım

    İşte Tolgay'ın Avrupa'da desteklediği takım

    'ın orta saha oyuncusu , Beşiktaşlı miniklerin sorularını yanıtladı.

    'ın orta saha oyuncusu , "'ta oynamak bizi gururlandırıyor" dedi. Arslan, kulübün resmi dergisinin Nisan sayısına açıklamalarda bulundu.

    Tolgay'ın açıklamaları şu şekilde:
    "İyi bir orta saha oyuncusunun hem defansif hem ofansif yönlerinin gelişkin olması lazım. Takımın beyni orta saha oyuncusudur. Bu yüzden maçı iyi okuman gerekir. Bununla birlikte iyi bir orta saha futbolcusunun sahada önde ve geride mutlaka direkt etkisi olması gerekiyor, maça küsmemeli ve oyunu yönlendirmelisin.

    Beşiktaş dışında yurt dışında Barselona'ya hayranım. Dünya futbolunda diğer takımları pek seyretmiyorum. Benim için iki takım var; biri Beşiktaş diğeri Barselona...

    Beşiktaş'ta oynamak bizi gururlandırıyor. Diğer kulüplere nazaran biz birbirimize sahip çıkarız. Ayrıdır Beşiktaş, aile kulübüdür."

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:21
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