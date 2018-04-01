"Çalışmalıyız" – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    "Çalışmalıyız"

    "Çalışmalıyız"

    Alanya karşısında pas hataları yaptıklarını belirterek özeleştiri yapan , “Daha çok çalışmamız ve eski futbolumuzu oynamamız gerekiyor” ifadesini kullandı

    , engelini tek golle geçerken maç sonrası, daha coşkulu oynamaları gerektiğini ifade etti. Bir hafta dinlendiklerini anlatan başarılı futbolcu, "Maça iyi hazırlandık ama bu yeterli değil. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Üst üste pas hataları yaptık, özgüvenimizi kaybettik. Daha çok çalışmamız ve eski futbolumuzu oynamamız gerekiyor" diye konuştu. Bu sezonu da şampiyon tamamlamak istediklerini kaydeden Tolgay Arslan, farkı açamamalarıyla ilgili şunları söyledi: "Cenk sonrası Love geldi, Alvaro zaten buradaydı. Sonucu tek forvetlere bağlamak benim için güzel bir şey değil. Bizim onlara daha çok pas vermemiz gerekiyor. Daha hareketli oynamamız lazım. Bugün (Dün) çok durarak oynadık. Başakşehir maçında da aynısını yaptık."

    "HAKEM İYİYDİ"
    Maçın hakemi Barış Şimşek'i de değerlendiren Tolgay Arslan, "Hakemlere hiçbir şey demiyorum. Ama maçı daha çok oynatabilirdi. Sonuçta iyi bir maç çıkardı" ifadesini kullandı ama "Şampiyon olmak istiyorsak önce kendimize bakmamız gerekiyor" demeyi de ihmal etmedi.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:54
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