İkinci yarının yıldızı Beşiktaş – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    İkinci yarının yıldızı

    İkinci yarının yıldızı Beşiktaş

    , 'in ikinci yarısında en fazla puan toplayan takım oldu

    Siyah beyazlılar, 9 maçta 20 puan topladı. Bu dönemde 10 puan alan Alanya son 3 maçta 7 puan topladı. Bu arada iki takım arasında oynanan maçlarda atılan son 10 golün 6'sı duran toplardan geldi. 6 golün 4'ü penaltıdan kaydedildi.

    Son 14 golde yabancı imzası
    Siyah-beyazlıların iç sahada attığı son 14 golün tamamı yabancı oyuncularından geldi. Son 6 iç saha maçında 14 gol atan Kartal'da yerli isimler ağları havalandıramadı. formasıyla Vodafone Park'ta gol atan son yerli oyuncu oldu. Everton'a giden Milli oyuncu, siyah beyazlıların 17 Aralık 2017'de Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta son golü atmıştı. 14 golün dağılım şöyle: Talisca (6), Love (3), Quaresma (2), , Pepe ve Vida.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:29
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