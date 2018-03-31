İkinci yarının yıldızı Beşiktaş
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla puan toplayan takım oldu
Son 14 golde yabancı imzası
Siyah-beyazlıların iç sahada attığı son 14 golün tamamı yabancı oyuncularından geldi. Son 6 iç saha maçında 14 gol atan Kartal'da yerli isimler ağları havalandıramadı. Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta gol atan son yerli oyuncu Cenk Tosun oldu. Everton'a giden Milli oyuncu, siyah beyazlıların 17 Aralık 2017'de Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta son golü atmıştı. 14 golün dağılım şöyle: Talisca (6), Love (3), Quaresma (2), Negredo, Pepe ve Vida.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:29
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Kartal'da revizyon!
Toplam 3
Yorum
10 Kişi çık Transferde elini taşın altına koyacaksan Lens denilen kişi takıma koyamazsın lens Azizin casusu
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Sam Allardyce: "City karşısında anahtarımız Cenk"
Toplam 1
Yorum
Bence Eger bu macta gol yaparsa ve biracik daha performansi artarsa yakinda 50-60 Milyon € luk forvet olur
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Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Toplam 3
Yorum
özbek ibra edilirse! anlaşılır ki kulübün içinde kulübü seven yok demektir!
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