Talisca için özel terapi
Brezilya milli takımına giden ancak forma giyemeden geri dönen Talisca'ya terapi uygulanıyor.
Brezilya milli takımına giden ancak forma giyemeden geri dönen Talisca'ya terapi uygulanıyor. Şenol Güneş, Taffarel'in "Sadece milli takımda idman yapmak isteyen milyonlarca insan var" diyerek teselli ettiği sambacıya psikolojik destek vermeye başladı.
İLK KEZ OLMADI SON DA OLMAZ!
Brezilya'da yayın yapan Esporte Interativo kanalının yorumcuları, Talisca'yla ilgili ilginç bir iddia ortaya attılar. Yorumcular, "Talisca, Tite'nin aklında yoktu! Hatırlı dostları devreye girdiği için göstermelik olarak davet edildi. Bu ilk kez olmuyor, son da olmayacak" dediler.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:51
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Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
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Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
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Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
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