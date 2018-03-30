Talisca için özel terapi

Brezilya milli takımına giden ancak forma giyemeden geri dönen Talisca'ya terapi uygulanıyor. Şenol Güneş, Taffarel'in "Sadece milli takımda idman yapmak isteyen milyonlarca insan var" diyerek teselli ettiği sambacıya psikolojik destek vermeye başladı.

İLK KEZ OLMADI SON DA OLMAZ!

Brezilya'da yayın yapan Esporte Interativo kanalının yorumcuları, Talisca'yla ilgili ilginç bir iddia ortaya attılar. Yorumcular, "Talisca, Tite'nin aklında yoktu! Hatırlı dostları devreye girdiği için göstermelik olarak davet edildi. Bu ilk kez olmuyor, son da olmayacak" dediler.