Talisca için özel terapi – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    için özel terapi

    Talisca için özel terapi

    milli takımına giden ancak forma giyemeden geri dönen 'ya terapi uygulanıyor.

    milli takımına giden ancak forma giyemeden geri dönen 'ya terapi uygulanıyor. , Taffarel'in "Sadece milli takımda idman yapmak isteyen milyonlarca insan var" diyerek teselli ettiği sambacıya psikolojik destek vermeye başladı.

    İLK KEZ OLMADI SON DA OLMAZ!
    Brezilya'da yayın yapan Esporte Interativo kanalının yorumcuları, Talisca'yla ilgili ilginç bir iddia ortaya attılar. Yorumcular, "Talisca, Tite'nin aklında yoktu! Hatırlı dostları devreye girdiği için göstermelik olarak davet edildi. Bu ilk kez olmuyor, son da olmayacak" dediler.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:51
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