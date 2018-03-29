Beşiktaş'a 21'lik yetenek!

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı veren Beşiktaş, takımın yaş ortalamasını göz önünde bulundurarak şimdiden gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Takımda Atiba'nın yaş probleminden kaynaklanan performans sorunu, Oğuzhan Özyakup'un da sözleşme şartlarından dolayı takımdaki geleceğinin çıkmaza girmesi, Beşiktaş'ta ilk hedef olarak akıllara genç yıldız Barlaser'i getirdi.