Beşiktaş'a 21'lik yetenek!
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı veren Beşiktaş, takımın yaş ortalamasını göz önünde bulundurarak şimdiden gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Takımda Atiba'nın yaş probleminden kaynaklanan performans sorunu, Oğuzhan Özyakup'un da sözleşme şartlarından dolayı takımdaki geleceğinin çıkmaza girmesi, Beşiktaş'ta ilk hedef olarak akıllara genç yıldız Barlaser'i getirdi.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:14
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Resmen açıkladı: "Başkanlığa adayım"
Toplam 9
Yorum
Erkan Trabzonspor için şuandaki en doğru başkan adayı Ahmet Ağaoğlu'dur.Usta da fena değildi ama klup yönetmek hastane yönetmekten farklıdır.
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Okay, G.Saray maçına yetişecek mi? Çalımbay açıkladı!
Toplam 2
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Gslı Anlaşıldı Okayda yok..
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Adou sürprizi!
Toplam 4
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Hamdi Güneş Gelecek için sürekli gençlere yatırım yapılmalı.Alt yapılara en az A lar kadar önem verilmeli..Asıl önemlisi de onları çalıştıran teknikekip
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