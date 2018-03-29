Taffarel’li paylaşım: EFSANE! – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    ’li paylaşım: EFSANE!

    Taffarel’li paylaşım: EFSANE!

    Brezilya 'nın hazırlık maçları kadrosunda yer alan 'ın genç yıldızı , 'a döndü.

    Brezilya 'nın hazırlık maçları kadrosunda yer alan 'ın genç yıldızı , 'a döndü. Siyahbeyazlı oyuncu, Rusya ve Almanya maçlarının kadrosu için milli takıma davet edilirken, forma giyme şansı bulamadı. Beşiktaşlı oyuncu, G.Saray ve Brezilya Milli Takımı kaleci antrenörü ile birlikte İstanbul'a döndü. Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taffarel için "Efsane" ifadesini kullandı.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:40
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