Beşiktaşlı yıldıza İspanyol kancası! – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    yıldıza kancası!

    <a href="/index/besiktasli?id=65c62bd1-a955-43fb-9adc-2184b61bdb1f" class="" rel="tag">Beşiktaşlı</a> yıldıza <a href="/index/ispanyol?id=b0f4fb44-f5c9-49ff-b9c0-6e9072082b40" class="" rel="tag">İspanyol</a> kancası!

    Adı Arsenal ve Everton gibi kulüplerle anılan Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'la ilgili İspanyol basınında flaş bir iddia gündeme geldi.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:26
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