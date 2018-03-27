Alanya maçı biletleri satışta – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Alanya maçı biletleri satışta

    Alanya maçı biletleri satışta
    , 'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'da ile karşılaşacak. Dün satışa çıkan biletlerin fiyatları 80 ila 245 TL arasında değişirken; VIP tribün 650, 1903 Tribün biletleri ise 650- 750 TL'den satılıyor. Bir kişinin en fazla 5 bilet alabileceği ifade edildi.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:39
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