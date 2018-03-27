Ryan Babel'e büyük övgü – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    'e büyük övgü

    <a href="/index/ryan-babel?id=3f254ab9-9ec6-4ef6-a53f-f48a1f5edb3d" class="" rel="tag">Ryan Babel</a>'e büyük övgü

    basını, tecrübeli yıldızla ilgili “ için en iyi yer forvet değil belki ama topu nasıl tutması ve saklaması gerektiğini biliyor” yorumu yapıldı

    'ın tecrübeli futbolcusu , ülkesi 'da da oldukça popüler... Babel'in milli takımdaki önemiyle alakalı AD Gazetesi'nde özel bir köşe yazısı yayımlandı. Tecrübeli yıldızın, "Şu anda Milli Takımı için en iyi forvet" başlığıyla övüldüğü yazıda, 'taki performansının nasıl yansıyacağı kaydedildi. Buna göre yapılan yorumda, "Babel için en iyi yer forvet değil belki ama topu nasıl tutması, saklaması gerektiğini biliyor. Dar alanda nasıl topla oynayacağı konusu şüpheli ama birebirde nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Belki en iyi bitirici değil ama önemli anlarda iş bitiren şutları var. Ve bu sezon kulübü Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde iyi maçlar çıkardı, skor üretti" denildi.

    BEŞiKTAŞ'IN DEĞiŞMEZi OLDU
    , performansıyla siyah-beyazlı ekibin değişmez oyuncularından biri olmayı başardı. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maçta forma giyen, 8 gol atan, 4 de asist yapan Hollandalı; bu sezon da şu ana kadar 36 resmi maçta görev yaptı. Babel bu periyotta rakip fileleri 11 kez havalandırırken, 4 de asist yaptı ve toplamda 15 gole direkt olarak katkıda bulundu. Babel'in bu performansı, onu milli takımın da önemli isimlerinden biri yaptı.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:39
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