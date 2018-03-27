Bryan Idowu operasyonu – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    operasyonu

    <a href="/index/bryan-idowu?id=d18fb6ca-3dc6-4fd4-8aa5-bf80477c352d" class="" rel="tag">Bryan Idowu</a> operasyonu

    Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin, geçtiğimiz Cuma akşamı canlı olarak izlediği ve Polonya'nın Nijerya'ya 1-0 yenildiği maçta Bryan Idowu'uyu beğendi.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:56
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