Talisca’ya top kaptırma cezası – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    ’ya top kaptırma cezası

    Talisca’ya top kaptırma cezası

    'ın yıldız isimlerinden Anderson , Brezilya 'nın hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

    'ın yıldız isimlerinden Anderson , Brezilya 'nın hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı oyuncunun, antrenmanda topu kaptırması ise zor anlar yaşamasına neden oldu. Brezilyalı yıldız isimler Talisca'nın kulağına teker teker vurdu. Talisca'nın o anları sırasında eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

    MANU'DAN SONRA LİVERPOOL PEŞİNDE
    M.United tarafından ısrarla istendiği belirtilen Talisca'nın piyasası gün geçtikçe yükseliyor. Brezilyalı yıldız ile ilgili son iddia yine İngiliz basınından geldi ve bu kez de 'un menajeri Klopp'un 24 yaşındaki futbolcuyu izlettiği bilgisi paylaşıldı. Haberlerde "Klopp, son 2 sezonda büyük bir çıkış gösteren oyuncu ile yakından ilgileniyor. İlk 11'deki futbolcuları iyi olan Liverpool, yedek kulübesine güçlendirmek istiyor" denildi.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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