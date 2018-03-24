Talisca seferberliği! Benfica'ya iki teklif...

Yönetim ilk olarak 1 yıllık yeni kiralama teklifi yapacak... Ret yanıtı gelirse sponsorlarla görüşmelere start verilecek.

İki yıllık kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca'nın takımda kalması için Beşiktaş yönetimi seferberlik ilan etmiş durumda... Geçtiğimiz gün Benfica yönetimiyle görüşme yapan fakat indirim talebine olumsuz yanıt alan Siyah- Beyazlılar pes etmedi. Talisca'yı mutlaka kadroda tutmak isteyen yönetim iki yeni formül üzerinde duruyor. Kısa sürede Benfica ile yeniden temasa geçilecek.



"1 SEZON DAHA BİZİMLE KALSIN"

Alınan bilgilere göre Beşiktaş ilk olarak yeni bir kiralama teklifi yapılacak. Benfica'nın kısa süre önce sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı Brezilyalı yıldız için Portekiz kulübüne, "1 sezon daha bizimle Şampiyonlar Ligi'nde oynasın. Hem daha çok tecrübe kazansın hem de piyasası daha da artsın" denilecek.



2-3 ŞİRKETLE MASAYA OTURULACAK

Beşiktaş'a eğer bir kez daha olumsuz yanıt alırsa, Talisca'nın bonservisini almak için yeniden çalışmalar başlayacak. 21 milyon Euro'luk maliyetin altına girmesi çok zor olan Beşiktaş yönetimi sponsorlarla görüşecek. Başkan Fikret Orman'ın çok önemli 2-3 şirketle masaya oturacağı gelen bilgiler arasında.



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