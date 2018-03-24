Alanyaspor maçı biletleri satışta
Önümüzdeki hafta cumartesi akşamı Votafone Park'ta oynanacak olan Alanyaspor maçının biletleri bugünden itibaren satışa sunuluyor.
Önümüzdeki hafta cumartesi akşamı Votafone Park'ta oynanacak olan Alanyaspor maçının biletleri bugünden itibaren satışa sunuluyor. Saat 14.00'te satışa sunulacak biletlerden kişi başına en fazla 5 adet alınabilecek. 0-6 yaş arası çocuklara ücretsiz olacak biletlerin fiyatları0 80 TL ile 245 TL arası. VIP: 650 TL, 1903 bloklar 650-750 TL.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Alanyaspor maçı biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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