Alanyaspor maçı biletleri satışta – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    maçı biletleri satışta

    <a href="/index/alanyaspor?id=f913401e-016d-4837-8cbd-aadfc3635660" class="" rel="tag">Alanyaspor</a> maçı biletleri satışta

    Önümüzdeki hafta cumartesi akşamı 'ta oynanacak olan maçının biletleri bugünden itibaren satışa sunuluyor.

    Önümüzdeki hafta cumartesi akşamı 'ta oynanacak olan maçının biletleri bugünden itibaren satışa sunuluyor. Saat 14.00'te satışa sunulacak biletlerden kişi başına en fazla 5 adet alınabilecek. 0-6 yaş arası çocuklara ücretsiz olacak biletlerin fiyatları0 80 TL ile 245 TL arası. VIP: 650 TL, 1903 bloklar 650-750 TL.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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