Negredo'nun eşi eleştirilere dayanamadı küfür etti! – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    'nun eşi eleştirilere dayanamadı küfür etti!

    Negredo'nun eşi eleştirilere dayanamadı küfür etti!

    'e 1-0 mağlup olan 'ta 'nun performansı eleştiri topladı

    'ın yıldız forveti Alvaro 'nun eşi Amparo Moreno ise sakatlık yaşayan eşinin maçta çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

    Amparo'nun takipçilerinden biri ise "3-5 maç yok 1 maçı kurtarıyor. yine 3-4 maç yok yine 1 maçı kurtarıyor. Böyle olmaz siz bavulları toplayıp İspanya'ya geri dönün en iyisi, gitmezseniz lig sonunda 'Fiko Başkan' Çin'e gönderir benden demesi" yorumunu yaptı.



    Paylaşıma gelen yüzlerce yorum arasından bu yoruma oldukça sinirlenen Negredo'nun eşi bu yoruma yanıt olarak "Seni küçük beyinli, s... git" yazdı.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:13
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