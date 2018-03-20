Negredo'nun eşi eleştirilere dayanamadı küfür etti!
Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Negredo'nun performansı eleştiri topladı
Amparo'nun takipçilerinden biri ise "3-5 maç yok 1 maçı kurtarıyor. yine 3-4 maç yok yine 1 maçı kurtarıyor. Böyle olmaz siz bavulları toplayıp İspanya'ya geri dönün en iyisi, gitmezseniz lig sonunda 'Fiko Başkan' Çin'e gönderir benden demesi" yorumunu yaptı.
Paylaşıma gelen yüzlerce yorum arasından bu yoruma oldukça sinirlenen Negredo'nun eşi bu yoruma yanıt olarak "Seni küçük beyinli, s... git" yazdı.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 02:13
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Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
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Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
Negredo'nun eşi eleştirilere dayanamadı küfür etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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