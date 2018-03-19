Uyardı ama yetmedi – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Uyardı ama yetmedi

    Uyardı ama yetmedi

    'in karşısında maça hızlı başlaması ve üst üste goller kaçırması sonrasında futbolcularına sert çıktı.

    'in karşısında maça hızlı başlaması ve üst üste goller kaçırması sonrasında futbolcularına sert çıktı. Tolgay'ı yanına çağıran Güneş, uyarılarda bulundu ama golün gelmesini engelleyemedi.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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