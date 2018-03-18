Wolves Talisca'ya ağlıyor – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Wolves 'ya ağlıyor

    Wolves Talisca'ya ağlıyor

    Beşiktaş forması altında üstün performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Anderson Talisca için flaş bir iddia ortaya atıldı.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:08
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