Şampiyonu belli edecek – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Şampiyonu belli edecek

    Şampiyonu belli edecek

    'ın eski yöneticilerinden , şampiyonluk düğümünün bu hafta çözülebileceğini söyledi.

    'ın eski yöneticilerinden , şampiyonluk düğümünün bu hafta çözülebileceğini söyledi. Erdoğan, "Başakşehir- Beşiktaş ve F.Bahçe-G.Saray maçları 6 puanlık maçlardır. İki maç da ilerisi için büyük ölçüde fikir verecek. Bu maçlardan çıkacak sonuçlar şampiyonu yüzde 70 oranında belli edecektir" yorumunu yaptı.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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