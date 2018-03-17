Pepe’den iyi haber – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    ’den iyi haber

    Pepe’den iyi haber

    'ta sevinci yaşanıyor.

    'ta sevinci yaşanıyor. Son antrenmanın tamamına katılan Portekizli yıldızın karşılaşmasında takımdaki yerini alabileceği bildirildi. Sahaya özel kramponla çıkacak olan Portekizli yıldızın yanında stoperde Medel görev alacak. Beşiktaş çok farklı
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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