Beşiktaş çok farklı – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    çok farklı

    Beşiktaş çok farklı

    Bayern Münih Teknik Direktörü Heynckes, Devler Ligi çeyrek finalinde eşleştikleri Sevilla ile taraftarını karşılaştırdı.

    Bayern Münih Teknik Direktörü Heynckes, Devler Ligi çeyrek finalinde eşleştikleri Sevilla ile taraftarını karşılaştırdı. Alman hoca "Sevilla'nın harika taraftarları var' derken "Tabi Beşiktaş taraftarları kadar gürültülü değiller" yorumunu yaptı.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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