En uzun seri peşinde – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    En uzun seri peşinde

    En uzun seri peşinde

    3’te 3 yapan , ’i yenerek bu sezonki en uzun galibiyet serisini yakalamak istiyor

    Yarın akşam 'e konuk olacak , rakibini yenerek bu sezon ligdeki en uzun galibiyet serisini yakalamaya çalışacak. Ligdeki son üç maçında sırasıyla F.Bahçe (3-1), Trabzonspor (2-0) ve G.Birliği'ni (1-0) mağlup eden siyah-beyazlılar, Başakşehir'i devirerek bu zorlu periyotta galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı amaçlıyor. Beşiktaş, Başakşehir'e mağlup olmaması durumunda ayrıca bu sezonki en uzun yenilmezlik serisini de yakalayacak. Son 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan, 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan toplayan Kara Kartallar, Başakşehir'e yenilmezse bu seriyi de 9 maça çıkaracak.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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