Yaptınız, yine yaparsınız!
Tecrübeli teknik direktör, “Siz son iki sezonun şampiyonusunuz. Sakin olun, tahriklere kapılmayın ve sadece hedefe kilitlenin” diye konuştu
Bayern Münih karşılaşmasının ardından tüm motivasyonunu Süper Lig'e veren Beşiktaş'ta tek hedef üst üste 3. şampiyonluğa uzanmak. Derbi haftasında Başakşehir engelini geçip, şampiyonluk yarışında avantaj yakalamayı planlayan Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet. Teknik direktör Şenol Güneş'in de oyuncularını bu zorlu maç öncesinde , "Siz son iki sezonun şampiyonusunuz, yaptınız yine yaparsınız" sözleriyle motive etmeye çalıştığı belirtildi.
TELAFİSİ YOK
Deneyimli çalıştırıcının yarın akşamki mücadele öncesi özellikle geçen sezon Başakşehir karşısında 18 dakika içerisinde gelen 3 golle yaşanan mağlubiyeti hatırlatıp, "Bu dakikadan sonra oynayacağımız maçların telafisi yok. Hepinizin üçüncü kez üst üste şampiyon olmak istediğinizi biliyorum. Sakin olun, tahriklere kapılmayın ve sadece hedefe kilitlenin" dediği öğrenildi
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:33
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
korhan şu basketboldaki fenerbahçe taraftarı hiç bir takımda yok türkiyedeki. (basketboldaki taraftar olarak ayrıca belirtiyorum)
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İşte Kocaman'ın derbi 11'i...
Toplam 4
Yorum
can AYKUT UN ONBIR SURMESINI ICIN KAFA YORMASINA GEREK YOK KI, NASIL OLSA FENER KOTU DAHI OYNASA SAHA DISI FAKTORLERI SAYESINDE YINE YENERLER,
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ozi Yazık oldu son saniye basketi ile maçı rakibe vermek.Maç izlerken bu kadar iyi bir takımın iyi bir oyun kurucusunun olmamasını garipsedim.
Yaptınız, yine yaparsınız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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