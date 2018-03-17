Bayern Münih karşılaşmasının ardından tüm motivasyonunu Süper Lig'e veren Beşiktaş'ta tek hedef üst üste 3. şampiyonluğa uzanmak. Derbi haftasında Başakşehir engelini geçip, şampiyonluk yarışında avantaj yakalamayı planlayan Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet. Teknik direktör Şenol Güneş'in de oyuncularını bu zorlu maç öncesinde , "Siz son iki sezonun şampiyonusunuz, yaptınız yine yaparsınız" sözleriyle motive etmeye çalıştığı belirtildi.

TELAFİSİ YOK

Deneyimli çalıştırıcının yarın akşamki mücadele öncesi özellikle geçen sezon Başakşehir karşısında 18 dakika içerisinde gelen 3 golle yaşanan mağlubiyeti hatırlatıp, "Bu dakikadan sonra oynayacağımız maçların telafisi yok. Hepinizin üçüncü kez üst üste şampiyon olmak istediğinizi biliyorum. Sakin olun, tahriklere kapılmayın ve sadece hedefe kilitlenin" dediği öğrenildi