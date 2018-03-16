Şapka çıkartıyoruz!

Bayern Münih, temsilcimizi mağlup ederek turu geçti ancak Almanlar siyah-beyazlı taraftarlara hayran kaldı. FC Bayern TV, maç sonunda Tomas Müller'in tribünleri alkışlamasını ve Sandro Wagner'ın 'şapka çıkarma' hareketini defalarca gösterdi. Kulübün resmi internet sitesinden, "Bu fantastik atmosfer için teşekkürler, şapkalarımızı çıkarıyoruz" mesajı verildi. Teknik direktör Heynckes, "Avrupa'da bu atmosfer yok, burada oynamak çok zor. Bana bu duyguyu yaşayan taraftarlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

DÜDÜĞÜ BİLE DUYMADIK

Boateng, "Beşiktaş'ın stadında kazanmak istiyorsanız baştan sona kadar konsantrasyonunuzu bozmamanız gerekiyor. Atmosfer tek kelimeyle inanılmaz çünkü", Thiago Alcantara, "Dünyanın en iyi iki taraftar grubunu aynı statta görmek keyifliydi. Ne atmosfer ama!", Thomas Müller: "Stat inanılmaz gürültülüydü. Hakemin düdük sesini bile birçok kez duyamadık. Beşiktaş taraftarı gerçekten etkileyici", Sandro Wagner ise "Beşiktaş taraftarlarına hayran kaldım" sözlerini kullandı.