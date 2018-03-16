Şapka çıkartıyoruz!
Bayern TV, maçın ardından Wagner’ın ‘şapka çıkarma’ hareketini göstererek, “Bu fantastik atmosfer için teşekkürler, şapkalarımızı çıkarıyoruz” mesajı verdi
Bayern Münih, temsilcimizi mağlup ederek turu geçti ancak Almanlar siyah-beyazlı taraftarlara hayran kaldı. FC Bayern TV, maç sonunda Tomas Müller'in tribünleri alkışlamasını ve Sandro Wagner'ın 'şapka çıkarma' hareketini defalarca gösterdi. Kulübün resmi internet sitesinden, "Bu fantastik atmosfer için teşekkürler, şapkalarımızı çıkarıyoruz" mesajı verildi. Teknik direktör Heynckes, "Avrupa'da bu atmosfer yok, burada oynamak çok zor. Bana bu duyguyu yaşayan taraftarlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
DÜDÜĞÜ BİLE DUYMADIK
Boateng, "Beşiktaş'ın stadında kazanmak istiyorsanız baştan sona kadar konsantrasyonunuzu bozmamanız gerekiyor. Atmosfer tek kelimeyle inanılmaz çünkü", Thiago Alcantara, "Dünyanın en iyi iki taraftar grubunu aynı statta görmek keyifliydi. Ne atmosfer ama!", Thomas Müller: "Stat inanılmaz gürültülüydü. Hakemin düdük sesini bile birçok kez duyamadık. Beşiktaş taraftarı gerçekten etkileyici", Sandro Wagner ise "Beşiktaş taraftarlarına hayran kaldım" sözlerini kullandı.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:02
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
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