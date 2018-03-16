Şapka çıkartıyoruz! – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Şapka çıkartıyoruz!

    Şapka çıkartıyoruz!

    Bayern TV, maçın ardından Wagner’ın ‘şapka çıkarma’ hareketini göstererek, “Bu fantastik atmosfer için teşekkürler, şapkalarımızı çıkarıyoruz” mesajı verdi

    , temsilcimizi mağlup ederek turu geçti ancak Almanlar siyah-beyazlı taraftarlara hayran kaldı. FC Bayern TV, maç sonunda Tomas Müller'in tribünleri alkışlamasını ve Sandro Wagner'ın 'şapka çıkarma' hareketini defalarca gösterdi. Kulübün resmi internet sitesinden, "Bu fantastik atmosfer için teşekkürler, şapkalarımızı çıkarıyoruz" mesajı verildi. Teknik direktör Heynckes, "Avrupa'da bu atmosfer yok, burada oynamak çok zor. Bana bu duyguyu yaşayan taraftarlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

    DÜDÜĞÜ BİLE DUYMADIK
    Boateng, "'ın stadında kazanmak istiyorsanız baştan sona kadar konsantrasyonunuzu bozmamanız gerekiyor. Atmosfer tek kelimeyle inanılmaz çünkü", , "Dünyanın en iyi iki taraftar grubunu aynı statta görmek keyifliydi. Ne atmosfer ama!", : "Stat inanılmaz gürültülüydü. Hakemin düdük sesini bile birçok kez duyamadık. taraftarı gerçekten etkileyici", Sandro Wagner ise "Beşiktaş taraftarlarına hayran kaldım" sözlerini kullandı.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:02
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