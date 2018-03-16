Mırlaayarak Çeyrek finalde! – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Mırlaayarak Çeyrek finalde!

    Mırlaayarak Çeyrek finalde!

    'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi Avrupa basınında geniş yer buldu.

    'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi Avrupa basınında geniş yer buldu. Bunlardan en dikkat çekeni ise Bild'in attığı başlık oldu. Bild'in internet sitesinde manşetten verilen haberde, sahaya giren kediye dikkat çekildi ve " mırıldayarak kazandı" denildi. Bild, "Havalı kedinin stadyum gösterisi" başlığının altında, "Bayern, mırlayarak çeyrek finalde! Boğaz'daki cehennem Bayern'e işlemedi" yazdı. Sport 1 Sitesi, "Almanya'nın rekortmen şampiyonu, İstanbul Boğazı'ndaki cehennemi serinleyerek geçti ve rahatça çeyrek finale yükseldi" ifadelerine yer verdi.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:45
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