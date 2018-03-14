Tadını çıkarmalıyız
Quaresma: Devler Ligi’nde bu seviyeye gelmek kolay değil ve önemli. Büyük takım ve büyük oyunculara karşı oynayarak, tadını çıkarmalıyız
Futbolda hatalara her zaman yer olduğunu belirten Q7, "Önemli olan futbolcuların yüzde yüzünü sahada vermesi. Rövanş maçını ilk maçtan bağımsız olarak görüyoruz ve elimizden geleni yapacağız. Maçtan keyif alamaya çalışacağız" ifadesini kullandı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:47
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
baki yıllarca bedava oynadı.şimdi fenerin şampiyon olmaması ve içeriden karıştırılması lazım.hoş geldin paragöz.tüm kitaplarını ali koça imzala.
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Hoca Hosgeldin Alex.
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Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 18
Yorum
bir bjk.li beşiktaşlı ise bir kişi doğru yolu bulmuş demektir..bunda ne vebası olabilir ki. başımızın üzerin de yeri var..saygılarımla.
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