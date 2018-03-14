Tadını çıkarmalıyız – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Tadını çıkarmalıyız

    Tadını çıkarmalıyız

    Quaresma: Devler Ligi’nde bu seviyeye gelmek kolay değil ve önemli. Büyük takım ve büyük oyunculara karşı oynayarak, tadını çıkarmalıyız

    Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, B. Münih rövanşı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Takımı kutlamak istiyorum; bu seviyeye ve bugünlere geldik. Bu seviyeye gelmek kolay değil. Büyük takım ve büyük oyunculara karşı oynayacağız. Burası zor bir seviye ve tadını çıkarmak istiyoruz" dedi.

    hatalara her zaman yer olduğunu belirten Q7, "Önemli olan futbolcuların yüzde yüzünü sahada vermesi. Rövanş maçını ilk maçtan bağımsız olarak görüyoruz ve elimizden geleni yapacağız. Maçtan keyif alamaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:47
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