Şenol Güneş: Mucizeye ihtiyacımız var!

Kadro rotasyonu ile ilgili konuşan Güneş, ''Sahaya çıkan her oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde en güzel futbolu oynamak ister. Ancak beklentimiz maalesef en alt seviyeye düştü. Turu geçmek için mucizeye ihtiyaç var. Bu yüzden bir takım değişiklikler yaptık.''

''Hem takımın yıpranmaması, hem de Şampiyonlar Ligi'nde fazla oynamayan futbolcularımızı oynatmak istedik. Yorgun ve hafif sakatlığı bulunan arkadaşlarımız var.''

''En sağlıklı olan Babel'di. Ancak Babel ile Lens arasında bir tercih yapınca Lens'i biraz daha fazla görmek istedim.''

''Fenerbahçe maçında Pepe'nin ayağına basıldığı zaman sarı kartı bile demeyenler, şimdi eksik kalınca her şeyi söyleyebiliyorlar. Biraz algıya dikkat etmek lazım.''

''6-0 yenemezsek lige döneceğiz. Bazılarının söylediği gibi diğer kadroyla da 5-0 yenildik. Sonuçlara bakarak değerlendirme yapılabilir ama yargılama yapmak doğru değil. Bugün en sağlıklı şekilde oyuncuları oynatmak istiyoruz. Mümkün olsa Medel'i de oynatmazdım.''