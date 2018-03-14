Şenol Güneş: Mucizeye ihtiyacımız var!
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Bayern Münih ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.
Kadro rotasyonu ile ilgili konuşan Güneş, ''Sahaya çıkan her oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde en güzel futbolu oynamak ister. Ancak beklentimiz maalesef en alt seviyeye düştü. Turu geçmek için mucizeye ihtiyaç var. Bu yüzden bir takım değişiklikler yaptık.''
''Hem takımın yıpranmaması, hem de Şampiyonlar Ligi'nde fazla oynamayan futbolcularımızı oynatmak istedik. Yorgun ve hafif sakatlığı bulunan arkadaşlarımız var.''
''En sağlıklı olan Babel'di. Ancak Babel ile Lens arasında bir tercih yapınca Lens'i biraz daha fazla görmek istedim.''
''Fenerbahçe maçında Pepe'nin ayağına basıldığı zaman sarı kartı bile demeyenler, şimdi eksik kalınca her şeyi söyleyebiliyorlar. Biraz algıya dikkat etmek lazım.''
''6-0 yenemezsek lige döneceğiz. Bazılarının söylediği gibi diğer kadroyla da 5-0 yenildik. Sonuçlara bakarak değerlendirme yapılabilir ama yargılama yapmak doğru değil. Bugün en sağlıklı şekilde oyuncuları oynatmak istiyoruz. Mümkün olsa Medel'i de oynatmazdım.''
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 20:07
-
'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
taraftar Bugüne kadar devamlı tekrar ettiler..Hangisi doğru çıktı ?
-
'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
ulubatlı souness Gerekirse şanlı Galatasaray bayrağını tkrar kadıköyün ortasına diker orayı fetih ederiz biz fatihin aslanlarıyız..fbnin tek başarısıda bitr
-
‘Sıradan bir maç’
Toplam 34
Yorum
taraftar Yazdığım yorumun neresi yanlış ki olumsuz oy verdiniz? Benim için bunun anlamı al hepinizi vur Mahmut Uslu'ya. Demek herkes saygısız
Şenol Güneş: Mucizeye ihtiyacımız var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.