Devler Ligi’nde 44. maç – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Devler Ligi’nde 44. maç

    Devler Ligi’nde 44. maç
    Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 44. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez mücadele eden Kara Kartalar, 43 maçta 13 galibiyet aldı. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 21 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 42 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 80 gol gördü.

    EN SON C. BRUGGE'E YENİLDİ
    Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki son iç saha mağlubiyetini ise 2014-2015 sezonunda Avrupa Ligi 3. turunda Club Brugge'e karşı 3-1'lik skorla yaşadı. Siyah-beyazlılar, ayrıca evinde oynadığı son 20 Avrupa kupası maçında sadece bir kez kaybetti.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:49
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