Alman basınından Beşiktaş iddiası! – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    basınından iddiası!

    Alman basınından Beşiktaş iddiası!

    adamı altyapının başına mı geçecek?

    Bild gazetesinin yaptığı habere göre, altyapının başında görevlendirmek üzere adamı Beiersdorfer ile görüşüyor. Beiersdorfer'in eşinin Türk olmasının ise anlaşma ihtimalini kuvvetlendirildiği belirtildi.

    DİETMAR BEİERSDORFER KİMDİR?
    Futbolculuğu bıraktıktan sonra 2002 yılından beri çeşitli takımlarda futbol direktörlüğü görevinde bulunan Beiersdorfer, 2008 yılında, şimdilerde genç yıldızlarıyla Bundesliga'yı kasıp kavuran Bruma'nın da formasını giydiği Leipzig takımının başkanlığı görevini yaptı. Daha sonra Hamburg kulübünde de başkanlık görevinde bulunan futbol adamı, son olarak Hamburg'da futbol direktörlüğü yapmıştı.

    Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:13
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