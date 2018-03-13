Alman futbol adamı Dietmar Beiersdorfer altyapının başına mı geçecek?
Bild gazetesinin yaptığı habere göre, Beşiktaş altyapının başında görevlendirmek üzere Alman futbol adamı Beiersdorfer ile görüşüyor. Beiersdorfer'in eşinin Türk olmasının ise anlaşma ihtimalini kuvvetlendirildiği belirtildi.
DİETMAR BEİERSDORFER KİMDİR?
Futbolculuğu bıraktıktan sonra 2002 yılından beri çeşitli takımlarda futbol direktörlüğü görevinde bulunan Beiersdorfer, 2008 yılında, şimdilerde genç yıldızlarıyla Bundesliga'yı kasıp kavuran Bruma'nın da formasını giydiği Leipzig takımının başkanlığı görevini yaptı. Daha sonra Hamburg kulübünde de başkanlık görevinde bulunan futbol adamı, son olarak Hamburg'da futbol direktörlüğü yapmıştı.
Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:13
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İnsan sevdiğine kızar
Toplam 3
Yorum
MİLLİ KAÇAK VOLKAN DA GS YA ÇOK KIZIYOR. İNSAN SEVDİĞİNE ÇOK KIZARSA.
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Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 18
Yorum
FB' Lİ Bu Aykut hoca Şampiyon falan olamayız. Adamda takıma ve tribüne enerji verecek bir görüntü yok bir kere. Bu sefer yeniliriz bence.
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Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 18
Yorum
Mert Pozisyon gereği olabilecek yüze ufacık bir el değmesinde, rakibine kart gösterilmesi için kendisini yere atıp kıvrananlara kart gösterilmel
Alman basınından Beşiktaş iddiası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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