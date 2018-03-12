Vagner Love hayal kırıklığı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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HEPSİ
    12 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    hayal kırıklığı

    <a href="/index/vagner-love?id=7854e0dc-dcd6-41d2-95ca-fdcb91cd557b" class="" rel="tag">Vagner Love</a> hayal kırıklığı
    ALVARO 'nun üst düzey oynadığı G.Birliği maçında ise hayal kırıklığı yarattı. Brezilyalı uzatmalarla beraber oyunda kaldığı 21 dakikada sadece 7 kez topla buluştu. Bunların 3'ünü kaybetti, 3 pas denemesinden birinde başarılı oldu. Love oyuna girdikten sonra top yapamazken Güneş oyuna Oğuzhan'ı oyuna almak zorunda kaldı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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