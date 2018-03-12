Negredo’dan teşekkür – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    ’dan teşekkür

    Negredo’dan teşekkür
    KARTAL'ın İspanyol forveti performansıyla alkış topluyor. Önceki akşam 34 kez topla buluşan, 5 kilit pası veren yıldız forvet; attığı 3 uzun topun 3'ünde de başarı yakaladı. İspanyol oyuncu, "Hayatımda bu kadar iyi futbolu bilen bir taraftar önünde oynamadım. Bu kadar stresli ortamda bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:24
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