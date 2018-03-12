Negredo’dan teşekkür

KARTAL'ın İspanyol forveti performansıyla alkış topluyor. Önceki akşam 34 kez topla buluşan, 5 kilit pası veren yıldız forvet; attığı 3 uzun topun 3'ünde de başarı yakaladı. İspanyol oyuncu, "Hayatımda bu kadar iyi futbolu bilen bir taraftar önünde oynamadım. Bu kadar stresli ortamda bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.