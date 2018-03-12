Başakşehir’e hazırlanıyor – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    ’e hazırlanıyor

    Başakşehir’e hazırlanıyor
    PEPE, hafta sonunda oynanacak maçında özel krampon ve tampon ile sahaya çıkacak. Tedavisinin devam ettiğini belirten Portekizli yıldız, "Sağlık ekibi ile birlikte ortak hareket ediyoruz ve en kısa sürede sahaya dönmek için çalışıyoruz. Kısa sürede geri dönüp şampiyonluk yarışında takımıma katkı vermek istiyorum" diye konuştu.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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