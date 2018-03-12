Atiba’ya özel teşekkür – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    ’ya özel teşekkür

    Atiba’ya özel teşekkür
    BEŞİKTAŞ bu sezon Süper Lig'de en fazla top kaptığı maçı G.Birliği'ne karşı oynadı. Siya-beyazlılar 21 top çalarken sahanın en fazla top kapanı ise (5) oldu. 88'nci dakikada yerde kalan Kanadalı oyuncunun, sağlık heyetini çağırmak yerine arkadaşlarına devam etmeleri için hareket yapması Güneş'in alkış aldı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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