Orman’dan Atınç’a ziyaret – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Orman’dan Atınç’a ziyaret

    Orman’dan Atınç’a ziyaret
    BEŞİKTAŞ Başkanı , siyahbeyazlıların sağlık kurulu başkanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ikinci kez ameliyat edilen 'ı hastanede ziyaret etti. Genç futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Orman, oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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