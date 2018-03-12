Santana: Talisca'yı Tite'ye tavsiye ettim

Talisca'nın Dünya Kupası öncesi Brezilya'nın son hazırlık maçları olan Almanya ve Rusya karşılaşmalarının kadrosuna dahil edilmesi ülkesinde büyük ses getirdi.



Talisca hakkında konuşan eski teknik direktörü Joela Santana, "Talisca konusunda Brezilya Teknik Direktörü Tite ile uzun uzun konuştuk" dedi.

Talisca'nın uzun yıllar milli takıma hizmet vereceğini belirten Santana, "Tite ile milli takım hakkında fikir alışverişi yapıyoruz. Talisca konusunda Tite ile uzun uzun konuştuk. Onu seçtiği için asla pişman olmayacak. Benfica'dan sonra Beşiktaş'ta harika bir dönem geçiriyor. İyi bir ofansif orta saha olmasının yanı sıra çok da kuvvetli. Paulinho'dan daha uzun boylu ve tarzları çok farklı. " ifadelerini kullandı.