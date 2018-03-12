Santana: Talisca'yı Tite'ye tavsiye ettim – Fotomaç – 12 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Santana: 'yı Tite'ye tavsiye ettim

    Santana: Talisca'yı Tite'ye tavsiye ettim

    Anderson 'nın Milli Takımına seçilmesi, Beşiktaşlıları olduğu kadar Talisca'nın eski takımı Bahia'daki teknik direktörü Joel Santana'yı da sevindirdi

    'nın öncesi 'nın son hazırlık maçları olan Almanya ve Rusya karşılaşmalarının kadrosuna dahil edilmesi ülkesinde büyük ses getirdi.

    Talisca hakkında konuşan eski teknik direktörü Joela Santana, "Talisca konusunda Brezilya Teknik Direktörü Tite ile uzun uzun konuştuk" dedi.

    Talisca'nın uzun yıllar hizmet vereceğini belirten Santana, "Tite ile milli takım hakkında fikir alışverişi yapıyoruz. Talisca konusunda Tite ile uzun uzun konuştuk. Onu seçtiği için asla pişman olmayacak. Benfica'dan sonra Beşiktaş'ta harika bir dönem geçiriyor. İyi bir ofansif orta saha olmasının yanı sıra çok da kuvvetli. Paulinho'dan daha uzun boylu ve tarzları çok farklı. " ifadelerini kullandı.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Santana: Talisca'yı Tite'ye tavsiye ettim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN