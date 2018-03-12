Santana: Talisca'yı Tite'ye tavsiye ettim
Anderson Talisca'nın Brezilya Milli Takımına seçilmesi, Beşiktaşlıları olduğu kadar Talisca'nın eski takımı Bahia'daki teknik direktörü Joel Santana'yı da sevindirdi
Talisca'nın Dünya Kupası öncesi Brezilya'nın son hazırlık maçları olan Almanya ve Rusya karşılaşmalarının kadrosuna dahil edilmesi ülkesinde büyük ses getirdi.
Talisca hakkında konuşan eski teknik direktörü Joela Santana, "Talisca konusunda Brezilya Teknik Direktörü Tite ile uzun uzun konuştuk" dedi.
Talisca'nın uzun yıllar milli takıma hizmet vereceğini belirten Santana, "Tite ile milli takım hakkında fikir alışverişi yapıyoruz. Talisca konusunda Tite ile uzun uzun konuştuk. Onu seçtiği için asla pişman olmayacak. Benfica'dan sonra Beşiktaş'ta harika bir dönem geçiriyor. İyi bir ofansif orta saha olmasının yanı sıra çok da kuvvetli. Paulinho'dan daha uzun boylu ve tarzları çok farklı. " ifadelerini kullandı.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 18:42
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
Santana: Talisca'yı Tite'ye tavsiye ettim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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