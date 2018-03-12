Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano... – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    'nın kadrosu açıklandı! ve Giuliano...

    Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...

    'ın yıldız futbolcusu Anderson , 'na çağrıldı. Fenerbahçeli Giuliano ise kadroda kendine yer bulamadı.

    'ın yıldız oyuncusu Anderson , 'nın Almanya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi. Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, Beşiktaş'ta başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Talisca'yı aday kadroya çağırdı.

    Talisca, ilk kez Brezilya 'ndan davet alırken, Fenerbahçeli oyuncu Giuliano kadroya alınmadı.

    Teknik direktör Tite'nin kadroya çağırdı isimler şöyle;

    KALECİLER

    Alisson, Roma

    Ederson, Manchester City

    Neto, Valencia

    DEFANS

    Daniel Alves, PSG

    Geromel, Gremio

    Filipe Luis, Atletico Madrid

    Marcelo, Real Madrid

    Marquinhos, PSG

    Miranda, Inter

    Fagner, Corinthians

    Rodrigo Caio, Sao Paulo

    Thiago Silva, PSG

    ORTA SAHA

    Casemiro, Real Madrid

    Fernandinho, Manchester City

    Fred, Shakhtar Donetsk

    Paulinho, Barcelona

    Philippe Coutinho, Barcelona

    Renato Augusto, Pekin Guoan

    Talisca, Beşiktaş

    Willian, Chelsea

    FORVET

    Douglas Costa, Juventus

    Firmino, Liverpool

    Gabriel Jesus, Manchester City

    Taison, Shakhtar Donetsk

    Willian Jose, Real Sociedad


    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:47
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