Vodafone Park'ta bir ilk!

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk ederken, Vodafone Park'ta da bir ilk yaşandı. Beşiktaş'ın sponsoru olan Vodafone'un Beşiktaşlı aboneleri arasında düzenlediği 'Beşiktaşımızın Golü' yarışmasını kazanan Ebru Ercan, 53. dakikada Talisca'nın attığı golde anonsu yapan isim oldu. Ebru Ercan'ın anonsuyla bütün stat 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratları yaptı.