Vodafone Park'ta bir ilk!
Gençlerbirliği karşısında 53. dakikada Talisca’nın attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçerken, golün anonsu, Vodafone’un düzenlediği yarışmayı kazanan Ebru Ercan’dan geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk ederken, Vodafone Park'ta da bir ilk yaşandı. Beşiktaş'ın sponsoru olan Vodafone'un Beşiktaşlı aboneleri arasında düzenlediği 'Beşiktaşımızın Golü' yarışmasını kazanan Ebru Ercan, 53. dakikada Talisca'nın attığı golde anonsu yapan isim oldu. Ebru Ercan'ın anonsuyla bütün stat 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratları yaptı.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:40
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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Şenol Güneş'i çıldırtan Beşiktaşlı!
Toplam 3
Yorum
Bence Senol Günes Lütfen Artik Cyle Larin Forma Ver
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