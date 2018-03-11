Vodafone Park'ta bir ilk! – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    'ta bir ilk!

    Vodafone Park'ta bir ilk!

    karşısında 53. dakikada Talisca’nın attığı golle 1-0 öne geçerken, golün anonsu, Vodafone’un düzenlediği yarışmayı kazanan Ebru Ercan’dan geldi.

    Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde , 'ni konuk ederken, 'ta da bir ilk yaşandı. Beşiktaş'ın sponsoru olan Vodafone'un Beşiktaşlı aboneleri arasında düzenlediği 'Beşiktaşımızın Golü' yarışmasını kazanan Ebru Ercan, 53. dakikada Talisca'nın attığı golde anonsu yapan isim oldu. Ebru Ercan'ın anonsuyla bütün stat 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratları yaptı.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:40
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