Şenol Güneş'ten Özat'a yanıt

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından soruları yanıtladı. Ligin iyi takımlarından oynadıklarını söyleyen Güneş, 2 haftada 2 sıra birden yükseldiklerini de sözlerine ekledi.



Gençlerbirliği karşısında 1-0 kazanarak üst üste 3. galibiyetine imza atan ve puanını 50'ye yükselten Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, "Son haftaların iyi takımlarından birisiyle oynadık. İyi niyetli oynadılar, biz de aynı şekilde oynadık. Oyun olarak üstünlüğümüz skora yansımadı. İlk yarıda 2 hatamız vardı, ikinci yarıda fazla pozisyon vermedik. Final pasları ve gol vuruşlarında etkili olamadığımız için skor farklı olmadı. Oynadığımız futbolun karşılığını alıp eksik yanlarımızı düzeltmek için gidiyoruz. Maç maç ilerliyoruz. Rakiplerin ne yaptığı da önemli. Geriye değil, ileriye bakmak zorundayız. 2 haftada 2 sıra yükseldik. Galatasaray'ın 1 maçı var. Şu anda henüz öne geçemedik. Hedefimiz bunu başarmak" açıklamasını yaptı.



"Bayern maçından sonra önceliğimiz lig oldu"

Taraftarların çok güzel bir ortam hazırladığını söyleyen Şenol Güneş, "Futbol taraftarla oynanır. Bu ambiyans rakibi de olumlu etkiledi. Bazen panik, bazen telaş gibi çok eksik kaldığımız noktalar oldu. Taraftarlara teşekkür ederim. Maçtan önce, maç içinde ve maç sonrasında olağanüstü bir aile ortamı yaşattılar bize" dedi.



Bayern Münih'le oynanan ilk maçın ardından artık lige odaklandıklarını da sözlerine ekleyen Şenol Güneş, "Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa'da oynayan bir takımın önceliği Avrupa olmalı. İkisini bir götürürken, Bayern maçında, önceliğimiz iyi oyun ve alacağımız sonuçlardı. Bayern Münih maçında da 10 kişi kalıp yediğimiz golden sonra hayallerimiz suya düştü. Hedefi düşürdüğümüz bir maç oldu. Bu konuda haklı eleştiriler de oldu. 2, 3 kulvarda zaman zaman etkileşim olacaktır. Şu andan itibaren ligi düşünüyoruz ve sonuçların ne olacağını göreceğiz. Bayern maçında hedefi bu şekilde kaybetmek, Türkiye ve Beşiktaş için iyi olmadı. Kafa kafaya oynayabilirdik. Artık lige odaklanacağız" diye konuştu.



"Taç kullandırtmamak benim görevim değil"

Maçın son dakikalarında Gençlerbirliği oyuncusunun taç atışını kullanmasına engel olduğu yönünde sorulan bir soruyu yanıtlayan tecrübeli teknik adam, "Benim görevim değil ki taç kullandırmamak. Ben Vagner'in geriye dönmemesini kabullenemiyorum. Bununla uğraşıyordum. Bu tür dedikodulardan sıkıldım artık" dedi.



Takımdaki oyuncuların hepsinin çok önemli oyuncular olduğunu söyleyen Güneş, "Oğuzhan da bizim oyuncumuz, Vagner de Caner de bizim oyuncumuz. Herkes bu takımın parçası. Beşiktaş büyük bir takım ve hedefleri büyük. Zaman zaman iyi oynar, zaman zaman da kötü oynar oyuncular. Önemli olan birlikte hareket etmektir. Bir takımın oyun düzeni olduğu kadar oyuncuların de ne yapacağı önemli. Bir ara Babel'i santrfora, Lens'i sola aldık. Defans arasına sızmak ağırlıktaydı. Bazı planlar gerçekleşir, bazıları gerçekleşmez. Pas yüzdesinde ve şutlarda eksik kaldık. Bunun dışında iyiydik" diyerek sözlerini tamamladı.