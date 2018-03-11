Devler Ligi'ne trafik ayarı – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Devler Ligi'ne trafik ayarı

    Devler Ligi'ne trafik ayarı
    Şampiyonlar Ligi'nde ile arasında 14 Mart'ta oynanacak maç nedeniyle yarından itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. Kadırgalar Şehit Mehmetçik Caddesi araç trafiğine kapatılacak, Beşiktaş istikametini kullanmak isteyen sürücüleri Dolmabahçe Meydanı'ndan Beşiktaş istikametine yönlendirilecek.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:20
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