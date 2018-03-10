Bayern Münih biletleri satışta
Beşiktaş'ın Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının biletleri bugün satışa çıkıyorcak. Vodafone Park'ta 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışı, öncelikli olarak Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli kombine bilet sahipleri için bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Biletlerin genel satışı ise 11 Mart Pazar günü saat 12.00'de başlayacak. Bilet fiyatları özel tribünler hariç 170 ila 600 TL arasında değişiyor.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:32
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