Bayern Münih biletleri satışta – Fotomaç – 10 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    biletleri satışta

    Bayern Münih biletleri satışta
    'ın 'nın ekibiyle oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının biletleri bugün satışa çıkıyorcak. Vodafone Park'ta 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışı, öncelikli olarak ve 'nda geçerli kombine bilet sahipleri için bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Biletlerin genel satışı ise 11 Mart Pazar günü saat 12.00'de başlayacak. Bilet fiyatları özel tribünler hariç 170 ila 600 TL arasında değişiyor.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bayern Münih biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN