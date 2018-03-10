Atınç'a operasyon
Sezon başından sol diz ön çapraz bağları kopan Atınç Nukan, bugün de gevşemeye bağlı boşluk nedeniyle ameliyat olacak!
Beşiktaş'ta genç yıldız Atınç Nukan'dan kötü haber geldi. Sezon başında sol diz ön çapraz bağı kopan Atınç Nukan, yeniden ameliyat edilecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı ağustos ayında sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle Almanya'da ameliyat edilen oyuncumuz Atınç Nukan'ın yapılan son kontrollerinde ameliyat edildiği dizindeki bağda oluşan gevşemeye bağlı boşluk şikayeti nedeniyle yeniden ameliyat edilmesine karar verilmiştir" denildi. Acıbadem Fulya Hastanesi'nde bu sabah Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilecek Atınç Nukan'a artroskopik ön çapraz bağ revizyonu uygulanacağı bildirildi.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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